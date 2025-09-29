Bim 33 ade: Linie 12 übernimmt vollständig

Tschüss, Baba und auf Wiedersehen! Die Straßenbahnlinie 33 hat ihren Dienst getan und wird nun endgültig von der 12er-Bim abgelöst. Nach stetigem Rückgang der Fahrgastzahlen wird sie nun in den Ruhestand geschickt.

Wer die Linie 33 jetzt schon vermisst, der hat noch bis 6. Oktober Zeit mit ihr zu fahren, denn ab diesem Tag wird sie abgelöst. Seit dem Start der Linie 12 war die 33er ohnehin nur mehr unterstützend im Einsatz, da die neue Linie einen größeren Bereich abdeckt.

33er-Bim wird kollektiv aufgefangen

Nachdem sich die Fahrgastzahlen immer mehr zur 12er verlagert haben, kommt nun also das Ende der Bim 33. Die Linie 12 fährt vom Höchstädtplatz (20. Bezirk) zur U6 Jägerstraße, zum Wallensteinplatz und sogar bis zur U4 Friedensbrücke. Auch die U6 Josefstädter Straße und die Hillerstraße im 2. Bezirk sind nun abgedeckt - damit ist die Linie 12 in vier Bezirken unterwegs.

In der Hauptverkehrszeit wird die Straßenbahnlinie 12 im Acht-Minuten-Takt unterwegs sein, heißt es. Die anderen 33-Haltestellen, die nicht von der 12er übernommen werden, sind von den Linien 2, 31 und D abgedeckt. Die Linie 5 unterstützt auch weiterhin die 12er in 1200 Wien.