Bis Jahresende: 222 neue Wohnungen im Areal des Sophienspitals

Bis Ende des Jahres entstehen im Areal des ehemaligen Sophienspitals 222 leistbare und nachhaltige Wohnungen.

Mit der heutigen Gleichenfeier wurde ein weiterer Schritt in Richtung Wohnprojekt "Sophie 7" getan. Auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals im 7. Bezirk entsteht ein neues Stadtquartier mit 176 geförderten Wohnungen, hinzu kommen 46 neue Gemeindewohnungen. Neben diesen werden auch Geschäfte, ein Kindergarten, ein Kultur- und Freizeitbereich sowie ein öffentlicher Park geschaffen. Das Projekt verbindet denkmalgeschützte Bausubstanz mit modernen Neubauten und sorgt so für einen einzigartigen Wohnkomfort mitten in der Stadt.

© Schreinerkastler ×

Ein besonderes Highlight des Projekts ist der Gemeindebau NEU im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Sophienspitals, der umfassend saniert und um einen Neubau erweitert wird. Hier entstehen die erwähnten 46 barrierefreien Wohnungen, welche mit nachhaltiger Energieversorgung durch Fernwärme und Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Das Gebäude wird zudem nach den Standards KlimaAktiv und Greenpass zertifiziert, um hohe Umweltanforderungen zu erfüllen.

Fertigstellung bis Ende des Jahres

"Ein weiterer innerstädtischer Gemeindebau zeigt, dass in der Stadt Wien eine aktive Wohnbaupolitik kein Lippenbekenntnis ist. Die sozialen Aspekte, mit altersgerechten Wohnformen, Unterstützung von Alleinerziehenden und dem bewussten Fördern des sozialen Miteinanders sind ein international anerkanntes Merkmal der Wiener Wohnpolitik. Die zukunftsweisenden Technologien, die für eine klimaschonende Lebensweise die Voraussetzungen schaffen, zeigen den Weg vor", erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

© Schreinerkastler

Das Projekt "Sophie 7" soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein und bietet nicht nur den künftigen Bewohnern ein Zuhause, sondern steht allen Wienern als neuer Ort der Begegnung zur Verfügung.