Blumengärten Hirschstetten eröffnen die Saison

70.000 Frühlingsblumen wurden heuer für die Gäste ausgesetzt - Wiens schönster Blumenpark sperrt jetzt auf.

Die 60.000 m2 große Gartenanlage der Blumengärten Hirschstetten in Wien-Donaustadt verbindet botanische Gärten sowie moderne Themengärten mit artgerechter Tierhaltung.

Eine Vielzahl an verschiedenen Themengärten geben Einblick in eine vielfältige Blumen- und Pflanzenwelt. In der Gartenanlage wurden für das Frühjahr 2024 rund 40.000 Tulpenzwiebeln und rund 30.000 Stiefmütterchen in den Farben Rosa, Gelb und Orange ausgepflanzt. Besonders beeindruckend ist das fast 400 m2 große Blumenbeet beim Pavillon.

© BGH Houdek ×



Wegen Bauarbeiten beim Südeingang (Quadenstraße) wird die Anreise per Öffis empfohlen. Bis 14.10 ist von DI bis SO von 9 bis 20 Uhr offen.