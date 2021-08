Brutaler Raub auf offener Straße in Wien

Ein Opfer erlitt durch die Attacke ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde ins Spital eingeliefert.

Wien. In der Nacht von gestern auf heute sollen zwei Männer im Alter von 32 Jahren, in der Prager Straße im 21. Bezirk, Opfer eines Raubes geworden sein. Die Opfer seien am Gehsteig gegangen, als sie plötzlich von drei Personen von hinten attackiert und geschlagen wurden, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Dabei soll einem die Geldbörse mit € 10 geraubt worden sein. In weiterer Folge sollen die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Mehrere Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf und die WEGA begaben sich zum Einsatzort und konnten im Zuge der Sofortfahndung zwei Tatverdächtige (ein 18-jähriger russischer und ein 16-jähriger bosnischer Staatsangehöriger) anhalten und vorläufig festnehmen. Ein Opfer erlitt durch die Attacke ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankhaus gebracht.