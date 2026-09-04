Klangvolles Programm
Innenstadt steht ganz im Zeichen der Blasmusik
Schon am Vormittag verteilen sich die Kapellen über die City. Zwischen 11 und 14.30 Uhr gibt es Platzkonzerte unter anderem beim Resselpark, vor der Staatsoper, am Stephansplatz, am Graben, am Michaelerplatz, auf der Freyung, im Volksgarten, am Heldenplatz und am Maria-Theresien-Platz.
Mit dabei sind Musikvereine und Kapellen aus allen österreichischen Bundesländern sowie Gäste aus Südtirol und Deutschland. So spielen etwa die Stadtmusikkapelle Hötting bei der Staatsoper, die Algunder Musikkapelle am Stephansplatz und die Stadtkapelle Bad Aussee am Maria-Theresien-Platz. Auch Wiener Formationen wie der Musikverein Leopoldau und das Musikkorps der Lazarus Union treten auf.
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Große Parade über den Ring
Am Nachmittag ziehen die Musiker schließlich gemeinsam weiter. Um 16.15 Uhr startet am Maria-Theresien-Platz eine Musikparade mit rund 20 Blasmusikkapellen. Die Route führt über die Ringstraße am Burgtheater vorbei bis zum Rathausplatz.
Dort wartet ab 17 Uhr der große Abschluss. Im Rahmen des Film Festivals spielen bis zu 1.000 Musiker gemeinsam ein Gesamtkonzert. Auch dieses kann bei freiem Eintritt besucht werden.
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