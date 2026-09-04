Frei Fahrt auf der Floridsdorfer Brücke

Die Geduldsprobe auf einer der wichtigsten Donauquerungen ist vorbei. Ab Samstag kann die Floridsdorfer Brücke wieder ohne Einschränkungen befahren werden. Damit fällt rechtzeitig vor dem Schulbeginn eine Baustelle weg, die Autofahrern seit Anfang Juli Nerven gekostet hat.

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Seit 7. Juli wurde die mittlerweile 47 Jahre alte Verbindung zwischen Floridsdorf und der Brigittenau umfassend saniert. Während der Arbeiten blieb die Brücke zwar offen, in beiden Fahrtrichtungen stand allerdings jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auch Radfahrer und Öffi-Nutzer waren von den Arbeiten betroffen.

Sechs Übergänge komplett erneuert

Im Mittelpunkt der Sanierung standen sechs Fahrbahnübergänge in den Dehnfugen der Brücke. Auf insgesamt rund 202 Metern wurden diese Bauteile erneuert. Sie sorgen dafür, dass Bewegungen des Bauwerks ausgeglichen werden und Fahrzeuge sicher über die Übergänge fahren können. Zusätzlich wurde an mehreren Stellen das Tragwerk instand gesetzt. Auch an den Widerlagern und Stützen waren Betonarbeiten notwendig.

Dadurch soll die Substanz der Brücke verbessert und ihre Lebensdauer verlängert werden. Parallel zur Straßensanierung wurden auch die Gleisanlagen der Straßenbahnlinie 31 erneuert. Die Arbeiten konnten laut Stadt trotz des laufenden Verkehrs planmäßig abgeschlossen werden. "Die Floridsdorfer Brücke kann rechtzeitig zum Schulbeginn wieder vollständig genutzt werden", sagt Wolfgang Strenn, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt. Damit stehe die Verbindung über die Donau wieder uneingeschränkt für Autos, Fahrräder und Öffis zur Verfügung.

Sechs Übergänge komplett erneuert

Im Mittelpunkt der Sanierung standen sechs Fahrbahnübergänge in den Dehnfugen der Brücke. Auf insgesamt rund 202 Metern wurden diese Bauteile erneuert. Sie sorgen dafür, dass Bewegungen des Bauwerks ausgeglichen werden und Fahrzeuge sicher über die Übergänge fahren können. Zusätzlich wurde an mehreren Stellen das Tragwerk instand gesetzt. Auch an den Widerlagern und Stützen waren Betonarbeiten notwendig.

Dadurch soll die Substanz der Brücke verbessert und ihre Lebensdauer verlängert werden. Parallel zur Straßensanierung wurden auch die Gleisanlagen der Straßenbahnlinie 31 erneuert. Die Arbeiten konnten laut Stadt trotz des laufenden Verkehrs planmäßig abgeschlossen werden. "Die Floridsdorfer Brücke kann rechtzeitig zum Schulbeginn wieder vollständig genutzt werden", sagt Wolfgang Strenn, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt. Damit stehe die Verbindung über die Donau wieder uneingeschränkt für Autos, Fahrräder und Öffis zur Verfügung.