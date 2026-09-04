Sonderzüge
Bei Wachaumarathon geht Wachaubahn mit an den Start
„Der Wachaumarathon ist einer der Höhepunkte der Laufsportsaison und lockt Jahr für Jahr tausende Familien und Sportbegeisterte aus nah und fern in die Region. Unsere Wachaubahn ist am Marathon-Tag im Sonderfahrplan unterwegs und bringt alle Teilnehmer sowie Fans zu Start, Staffelstationen und Ziel der Bewerbe", informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).
Sonderzüge bringen Läufer und Fans an die Strecke
Damit alle Athleten pünktlich an der Startlinie stehen und Fans ihre Läufer entlang der Strecke anfeuern können, legt die Wachaubahn ordentlich vor: Am Veranstaltungstag verkehren ganztägig Sonderzüge zwischen Krems, Spitz und Emmersdorf – und das völlig kostenfrei. „Für die Läufer sowie Gäste und Fans sind bereits ab 07:35 Uhr Züge im UNESCO-Weltkulturerbe Wachau unterwegs", ergänzen die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Der komplette Sonderfahrplan steht unter wachaubahn.at zum Nachlesen bereit.
Zielgerade mit Weitblick: Die Wachaubahn bleibt bis November im Einsatz
Die Wachaubahn verbindet Krems mit Emmersdorf und ist in der Saison 2026 noch bis 1. November täglich für ihre Gäste unterwegs – ein verlässlicher Begleiter für alle, die die Wachau zwischen Weinbergen und Donauufer erkunden wollen.
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