102 Jahre! Mistelbacherin gebührend gefeiert

Die 1924 geborene Irmgard Kleppernik ist noch immer voller Lebensfreude. Im Pflege- und Betreuungszentrums Mistelbach feierte sie ihren besonderen Ehrentag.

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Zu den ersten Gratulanten der nun mehr 102-jährigen Irmgard Kleppernik zählten Vertreter des Landes Niederösterreich sowie der Stadt Mistelbach. Die Jubilarin erhielt Glückwünsche im Namen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, außerdem stellten sich Bürgermeister Erich Stubenvoll und Ortsvorsteher Herbert Eidelpes persönlich ein. Auch die Leitung und Mitarbeiter des Pflege- und Betreuungszentrums übermittelten ihre besten Wünsche.

Die 102-Jährige blickt auf ein ereignisreiches Leben mit vielen Höhen und Tiefen zurück. Allen Herausforderungen zum Trotz zieht die ehemalige Geschäftsfrau eine positive Bilanz. Besonders stolz ist sie auf ihre Familie: Neben ihrem Sohn gehören zwei Enkelkinder und zwei Urenkel zu ihrem engsten Kreis.

Irmgard Kleppernik an ihrem 102. Geburtstag im PBZ Mistelbach. © PBZ Mistelbach

Seit April 2022 lebt Kleppernik im PBZ Mistelbach. Mit ihrem Elektro-Rollstuhl ist sie täglich im Haus unterwegs und beteiligt sich gerne an gemeinsamen Aktivitäten. Die häufigen Besuche von Familie, Freunden und ehrenamtlichen Helfern bedeuten ihr viel. Die rüstige Seniorin zeigt damit eindrucksvoll, dass Lebensfreude, Neugier und Gemeinschaftssinn kein Alterslimit kennen.