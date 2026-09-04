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Wachwechsel

Neuer Bundesheer-Chef: Vodosek übernimmt das Kommando

Rüstungsdirektor Harald Vodosek am Dienstag, 25. August 2026, anl. der Übergabe der modernisierten Schützenpanzer "Ulan" und Kampfpanzer "Leopard" 2A4 an das Bundesheer in der Jansa-Kaserne in Niederösterreich
© APA/HELMUT FOHRINGER
Der Nationale Rüstungsdirektor Harald Vodosek besteigt die Kommandobrücke: Er wird neuer Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres.
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Das gab das Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt. Damit übernimmt ein Mann mit klarer Beschaffungs- und Führungslinie das Ruder über die gesamte militärische Organisation der Republik.

Vom Beschaffungsoffizier zum obersten Befehlshaber

Vodosek führt seit 2021 die Direktion 5 – Beschaffung und trieb von dort aus maßgeblich den „Aufbauplan 2032+" voran, das Rüstungsprogramm, mit dem das Bundesheer wieder auf Gefechtsstärke gebracht werden soll. Nun rückt er an die Spitze der Befehlskette auf und tritt die Nachfolge von Rudolf Striedinger an, der mit Ende September in den Ruhestand abtritt.

Ministerin gibt Marschrichtung vor

„Mit Generalleutnant Vodosek übernimmt ein hoch qualifizierter und erfahrener Offizier die Führung des Österreichischen Bundesheeres", erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). „Gerade in einer Zeit, in der wir das Bundesheer konsequent modernisieren und auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, ist seine Expertise von besonderer Bedeutung."

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Vodosek: „Mission Vorwärts" wird fortgesetzt

Vodosek selbst zeigt sich entschlossen und dankt Tanner „für das entgegengebrachte Vertrauen". Seine Ansage an Truppe und Öffentlichkeit fällt kämpferisch aus: „Gemeinsam mit der Ressortführung und dem Generalstab werde ich alle Anstrengungen unternehmen, um das Bundesheer im Sinne der ‚Mission Vorwärts' weiter in eine moderne und starke Zukunft zu führen", so der künftige Generalstabschef. Die Botschaft ist unmissverständlich: Aufrüstung, Modernisierung und Einsatzbereitschaft bleiben die obersten Kommandolinien des österreichischen Bundesheeres.

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