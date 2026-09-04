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Polizei verschärft Kontrollen zum Schulstart

Zwei Kinder überqueren mit Maskottchen einen Zebrastreifen in Wien zum Thema Schulwegsicherheit.
© Gilbert Brandl
80 Schulwegunfälle und 92 verletzte Kinder im Vorjahr zeigen, wie gefährlich der Weg in die Schule sein kann. Die Polizei kündigt zum Schulstart mehr Kontrollen an.
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Wenn am Montag wieder die Schule beginnt, sind in Wien auch über 250.000 Kinder wieder täglich auf den Straßen unterwegs. Besonders für Taferlklassler ist der Weg in die Schule oft noch ungewohnt. Die Polizei mahnt deshalb zu besonderer Vorsicht und kündigt rund um Schulen verstärkte Kontrollen an.

92 Kinder bei Unfällen verletzt

Wie groß das Risiko weiterhin ist, zeigen die Zahlen aus dem Vorjahr. In Wien ereigneten sich 80 Schulwegunfälle, bei denen 92 Kinder verletzt wurden. Besonders häufig passierten Unfälle, während die Schüler zu Fuß unterwegs waren.

Die Stadt versucht seit Jahren, die Wege sicherer zu machen. Mittlerweile gibt es 93 Kfz-freie Schulvorplätze, 222 Schulen sind an das Radnetz angebunden. Dazu kommen Schulstraßen, in denen Autos an Schultagen rund um den Unterrichtsbeginn zeitweise nicht fahren dürfen. Die Rohrwassergasse in Meidling gilt dabei als längste Schulstraße Europas.

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Polizei verstärkt Kontrollen

Kinder, Polizisten und Maskottchen posieren mit Polizeimotorrad unter einem "Schulweg"-Schild in Wien.
Die Polizei setzt mit ihrem Bären und Helmi ein Zeichen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. © Gilbert Brandl

Mit dem Schulstart rücken nun vor allem Autofahrer in den Fokus. Polizei und Kuratorium für Verkehrssicherheit appellieren an Lenker, rund um Schulen langsamer zu fahren und jederzeit damit zu rechnen, dass Kinder plötzlich auf die Fahrbahn treten. Besondere Vorsicht ist auch vor Schutzwegen gefragt. Eltern wird geraten, den Schulweg mit ihren Kindern vor dem ersten Schultag mehrmals abzugehen und mögliche Gefahrenstellen zu besprechen.

Gleichzeitig will die Polizei gerade in den ersten Schultagen rund um Schulen und auf stark benutzten Schulwegen stärker präsent sein. "Wir wollen gemeinsam mit Eltern, Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern dafür sorgen, dass alle Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen", sagt Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan.

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