Praterstern: Brutalo-Bande attackiert 18-Jährigen mit Messer

Eine Gruppe von 15 Personen soll in der Nacht auf Samstag einen 18-Jährigen bei der U-Bahn-Station Praterstern in Wien attackiert haben.

Der junge Mann befand sich laut Angaben der Polizei in Begleitung seiner Freunde. Als die Beamten eintrafen, fanden sie jedoch nur mehr den Jugendlichen mit einer Stichverletzung am Oberarm vor. Er wurde von der Berufsrettung in ein Spital gebracht.

Das 18-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass ihn um 02.30 Uhr eine Person aus der Gruppe mit einem Messer angegriffen habe. Auch seine Freunde seien attackiert worden. Anschließend sei die 15-köpfige Gruppe geflüchtet. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Eine Fahndung blieb jedoch erfolglos.