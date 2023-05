Klima-Kleber demonstrieren vor Klima-Gipfel

Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstag den Ring blockiert.

Gestern hat die Letzte Generation ihren bisher größten Protest durchgeführt. Heute bitten die Klima-Aktivisten die Bundesregierung vor dem Heldentor an den Verhandlungstisch.

Marina Hagen-Canaval, Pressesprecherin der Letzten Generation, hat daran Platz genommen: “Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, wir müssen reden. Es kann doch nicht sein, dass wir uns wieder und wieder dem Alltag in den Weg stellen müssen, damit ihr dem zuhört, was unsere Forscher:innen sagen: Wir rasen in eine Klimahölle, und es ist allerhöchste Zeit, den Fuß vom Gas zu nehmen. Die Lösungen liegen auf dem Tisch – ihr müsst sie nur noch umsetzen: Tempo rauf beim Klimaschutzgesetz, Tempo runter im Straßenverkehr. Keine neuen Öl- und Gasbohrungen zulassen. Und natürlich auf den Klimarat der Bürger:innen hören, der letztes Jahr 93 konkrete Forderungen [1] präsentiert hat.”