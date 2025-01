Bürgermeister Ludwig lädt zu Eistraum-Begehung

In wenigen Tagen öffnet der 30. Wiener Eistraum seine Pforten. Mit 10.000 Quadratmetern bietet er reichlich Platz für das spektakulärste Eislauferlebnis seiner Geschichte.

Am 23. Jänner ist es wieder so weit – der Wiener Eistraum eröffnet seine Pforten und verwandelt den Rathausplatz in ein glitzerndes Winterparadies. Wo derzeit noch auf Hochtouren gearbeitet wird, entsteht bald einer der größten Eislaufplätze Europas. Schon jetzt lässt sich erahnen, welch beeindruckende Dimensionen die enorme Eislandschaft haben wird.

Kulinarik trifft Eiskunst

Der Eistraum wächst in diesem Jahr auf sensationelle 10.000 Quadratmeter – ein Rekord! Die spektakuläre Fläche erstreckt sich über sechs miteinander verbundene Plätze und eine eigene Bahn für Eisstockschießen. Besonders beeindruckend: Der Sky Rink in der ersten Etage bekommt nicht nur eine Erweiterung, sondern auch einen brandneuen Gastro-Bereich. Ganz ohne Schlittschuhe, dafür barrierefrei, lädt dieser zu genussvollen Pausen ein. Dank der wiedereröffneten U2 ist er jetzt noch bequemer erreichbar.

Das moderne Gastronomie-Areal bietet rund 200 Gästen Platz und lädt mit modernem Interieur zum Verweilen ein. Bürgermeister Michael Ludwig verspricht eine Vielfalt an kulinarischen Schmankerl – von herzhaften Gerichten der Wiener Küche bis zu süßen Verlockungen. Für den schnellen Genuss bieten drei Gastronomen alles von Hot Dogs bis Pommes.

Kleine Kufenflitzer fahren gratis

Besonders erfreulich: Auch heuer bleibt der Wiener Eistraum leistbar. Mit Online-Buchungen können Besucher nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen. Ein echtes Highlight für Kindergärten, Horts und Schulen ist das kostenlose Angebot für Kinder im Schulverband. Von Montag bis Freitag können sie zwischen 10 und 16 Uhr kostenlos übers Eis gleiten.

Sicherheit an erster Stelle

Nachdem es bereits für die Ballsaison eine Terrorwarnung gab, steigen die Sicherheitsanforderungen der Stadt. Hier setzt Bürgermeister Ludwig auf ein umfassendes Konzept, um allen Besuchern ein unbeschwertes Erlebnis zu ermöglichen. Neben erhöhter Polizeipräsenz und dem Einsatz von Zivilbeamten wird das Gelände aus dem Rathaus überwacht. Zusätzlich sorgen robuste Sicherheitsbarrieren dafür, dass keine Fahrzeuge ungehindert auf das Gelände fahren können. Auch die Mitarbeiter durchlaufen strenge Sicherheitschecks, um das Vertrauen der Gäste zu stärken.

Mit all diesen Neuerungen und zahlreichen Maßnahmen verspricht der Wiener Eistraum 2024 ein magisches Erlebnis für Jung und Alt. Wer gerne in Erinnerungen schwelgt, kann sein Eislauferlebnis an einem der zahlreichen Foto-Spots festhalten.