Ein Fahrschulbus blieb in der Unterführung stecken.

Wien. Donnerstagmittag krachte es in der Hellwagstraße im 20. Bezirk. Ein Bus, der an eine Fahrschule vermietet wurde, blieb in der Unterführung stecken. Ein Video zeigt den Bus in der misslichen Lage. Eine Person am Handy geht um den Bus und schätzt die Situation ab.

Noch ist unklar, ob es dabei Verletzte gab. Auch über die schwere des Sachschadens ist noch nichts bekannt.