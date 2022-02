Corona-Demos legen Wiener City lahm

Impf-Gegner und Corona-Maßnahmengegner riefen am Samstag zu Demonstrationen in Wien auf.

Wien. Bereits am Vormittag gab es die erste Demo in Wien: Um 11 Uhr trafen sich Teilnehmer zur Kundgebung "Stop Covid-19-Impfpflichtgesetz" am Schwarzenbergplatz im 3. Bezirk. Sie zogen entgegen der Fahrtrichtung eine Runde den Ring entlang.

Am Nachmittag gab es schon die nächste Corona-Demonstration. Die "Demokratische Familienpartei Österreich" (DFÖ) rief ab 14 Uhr zur Kundgebung unter dem Titel "Freiheitsmarsch" auf. Der Demonstrationszug gegen die Coronavirus-Maßnahmen führt von der Kaiserwiese über die Landstraße Hauptstraße, dem Schwarzenbergplatz hin zum Opernring und zur Freyung. Durch die Demos kann es zu Verkehrsverzögerungen kommen.

Fahrtbehinderungen bei den Öffis

"Wegen einer Demonstration in der Innenstadt ist ein Betrieb den Linien 1A , 2A derzeit nicht möglich. Ersatzweise benützen Sie bitte die U-Bahn Linien . Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar", informieren die Wiener Linien auf ihrer Homepage. Wegen der Demo betroffen sind auch die Linien U2z, D, 1, 2 , 71 – hier kommt es zu unterschiedlichen Intervallen. Auch die Straßenbahnlinie O kann wegen einer Demonstration derzeit in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren.