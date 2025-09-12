Geburtstagsparty in Gemeindebau endete mit Scheren-Attacke

Eine Geburtstagsfeier im bekanntesten Gemeindebau von Wien eskalierte, als der Alkohol in Strömen floss.

Wien. Eine intime Party, eine Frau, zwei Männer, die sich beide als ihr Freund wähnten, und reichlich Alk: Das führte in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung im Karl-Marx-Hof in Wien-Döbling zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 50-jähriger bettlägeriger Mann hatte die Frau und einen 54-jährigen Bekannten zu sich nach Hause in die Wohnung im geschichtsträchtigen Wohnbau geladen. Das Problem laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger: Beide Männer waren der Meinung, jeweils als einziger mit der anwesenden Frau und Mittrinkerin in spezieller Weise zusammen zu sein.

Nach dem Genuss einer größeren Menge Alkohol eskalierte das höchst wackelige Beziehungsdreieck: Der 50-Jährige forderte seinen Kontrahenten auf, SOFORT die Wohnung zu verlassen, und rief die Polizei. Daraufhin griff der 54-Jährige zu einer Schere und stach mehrfach auf den Widersacher ein. Auch die Frau wurde leicht verletzt, als sie dazwischengehen wollte. Der Wohnungsinhaber wurde nicht lebensgefährlich verletzt, die Berufsrettung brachte ihn nach einer notfallmedizinischen Versorgung in ein Spital. Die Polizei nahm den 54-Jährigen fest, er hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut. Weitere Ermittlungen übernahm die Außenstelle West des Landeskriminalamtes.