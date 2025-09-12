Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
karl marx hof wien
© wikipedia

Karl Marx-Hof

Geburtstagsparty in Gemeindebau endete mit Scheren-Attacke

12.09.25, 14:16 | Aktualisiert: 12.09.25, 15:44
Teilen

Eine Geburtstagsfeier im bekanntesten Gemeindebau von Wien eskalierte, als der Alkohol in Strömen floss.

Wien. Eine intime Party, eine Frau, zwei Männer, die sich beide als ihr Freund wähnten, und reichlich Alk: Das führte in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung im Karl-Marx-Hof in Wien-Döbling zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 50-jähriger bettlägeriger Mann hatte die Frau und einen 54-jährigen Bekannten zu sich nach Hause in die Wohnung im geschichtsträchtigen Wohnbau geladen. Das Problem laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger: Beide Männer waren der Meinung, jeweils als einziger mit der anwesenden Frau und Mittrinkerin in spezieller Weise zusammen zu sein.

Nach dem Genuss einer größeren Menge Alkohol eskalierte das höchst wackelige Beziehungsdreieck: Der 50-Jährige forderte seinen Kontrahenten auf, SOFORT die Wohnung zu verlassen, und rief die Polizei. Daraufhin griff der 54-Jährige zu einer Schere und stach mehrfach auf den Widersacher ein. Auch die Frau wurde leicht verletzt, als sie dazwischengehen wollte. Der Wohnungsinhaber wurde nicht lebensgefährlich verletzt, die Berufsrettung brachte ihn nach einer notfallmedizinischen Versorgung in ein Spital. Die Polizei nahm den 54-Jährigen fest, er hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut. Weitere Ermittlungen übernahm die Außenstelle West des Landeskriminalamtes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden