Dieser Mann stach Opfer ins Auge - Klinge drang bis ins Hirn

Opfer eines entsetzlichen Messerangriffs wurde ein US-Amerikaner in einem Park im 6. Bezirk in Wien: Der Gegner - den er nicht kannte - hatte ihn nicht beschimpft und mit den Fäusten bedroht. Als der US-Bürger ihn mit dem Handy fotografierte, stach der Unbekannte ihm ins Gesicht.

Wien. Bei dem blutigen wie schmerzhaften Vorfall mit lebensgefährlichen Folgen - der dem Opfer einen Aufenthalt auf der Intensivstation bescherte - drang die Klinge des Messers ins linke Auge, durchbrach dabei den Stirnhöhlenknochen und ging bis ins Hirn. Passiert ist der Horror-Angriff am Montag, dem 25. August, am helllichten Tag um 14.15 Uhr im Minaa-Lachs-Park nahe des Raimundtheaters.

Weitere von der Staatsanwaltschaft freigegebene Aufnahme des Angreifers - wohl mit den Smartphone des Opfers fotografiert. Wer (er-)kennt den Mann? © LPD Wien

Der 39-jährige Amerikaner befand sich lange Zeit in Lebensgefahr, sein Zustand ist mittlerweile aber stabil, unklar ist, ob sein Augenlicht gerettet werden konnte, er ist bereits einvernahmefähig, konnte jedoch bisher wenig zur Aufklärung des Verbrechens bzw. zur Suche nach dem Täter beitragen, weil er den Messerstecher nicht kannte. Allerdings konnte er den Verdächtigen mit seinem Smartphone fotografieren - was jetzt hoffentlich aus die Spur des korpulenten Dreitagesbart-Trägers mit der ärmellosen Anorakweste führt.

Laut aktuellem Ermittlungsstand soll das Opfer bereits vor mehreren Wochen mit dem Unbekannten in Streit geraten sein, ein Bekanntschaftsverhältnis gäbe es allerdings nicht. Seiner Aussage zufolge sei er von dem w(irren) Typen, dem er davor wie gesagt nur einmal begegnet war, am Tattag grundlos beschimpft und mit Fäusten attackiert worden. Nachdem er den Schlägen ausgewichen sei und der Angreifer bemerkt habe, dass Passanten den Vorfall beobachtet hatten, sei er davongegangen. Der 39-Jährige folgte ihm und fotografierte ihn mit dem Mobiltelefon, woraufhin der Mann völlig eskalierte.

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43210 oder 43800 erbeten.