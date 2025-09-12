Alles zu oe24VIP
Unfall Jedleseer Straße 1210 Wien
7 Fahrzeuge kaputt

Massenunfall-Lenker (20) und Beifahrerin rannten davon

12.09.25, 11:16
Eine nächtliche Ausfahrt in Floridsdorf endete für zwei Nigerianer und eine Mitfahrerin heftig. Der Mercedes-Lenker crashte in fünf geparkte Autos und in ein abgestelltes Motorrad. Der 20-Jährige und seine Beifahrerin rannten davon und ließen den verletzten Freund zurück.

Unfall Jedleseer Straße 1210 Wien
Wien. Der Massen-Crash trug sich laut Polizei Donnerstagabend gegen 22.30 in der Ohmgasse in Jedlesee im 21. Bezirk ab: Aus noch unbekannter Ursache kam ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus Nigeria mit seinem Mercedes C 180 D von der Fahrbahn ab und touchierte einen nebst in einer Hecke liegenden, annähernd felsgroßen Stein.  

Die Folgen waren spektakulär: Aufgrund der Kollision verriss der Afrikaner wohl das Lenkrad und krachte in ein am Straßenrand des Wohngebietes geparktes Motorrad und prallte wiederum in einen abgestellten Skoda-SUV, wodurch eine weitere Kettenreaktion ausgelöst wurde (mittlerweile kamen aus allen Richtungen aus den Häusern Zeugen angerannt): Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurden insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt. 

Unfall Jedleseer Straße 1210 Wien
Unfall Jedleseer Straße 1210 Wien
Untergetauchter Unfalllenker hat keinen Führerschein

Noch bevor das Verkehrsunfallkommando und die Ermittler vor Ort kamen, flüchtete Lenker und namentlich bekannte Zulassungsbesitzer - der übrigens keinen Führerschein hat und bis dato untergetaucht ist. Auch seine Freundin, von der die Cops leider nur den Vornamen wissen, nahm nach dem Crash ihre Beine in die Hand und lief davon. Den verletzten 23-jährigen Mitfahrer, der auf der Rückbank des Mercedes saß, ließen sie ohne sich um ihn zu kümmern zurück.

Die Ermittlungen sind im Gange.

