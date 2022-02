Wien folgt in den meisten Punkten den Vorschlägen der Bundesregierung - Sperrstunde um Mitternacht. Was sich nun ändert.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt seinen strengeren Coronakurs in der Bundeshauptstadt fort. Wien werde die 2G-Regel in der Gastronomie beibehalten, da das Maskentragen dort nicht so gut möglich sei wie in anderen Bereichen, kündigte Ludwig am Donnerstag an. In den anderen Punkten folgt Wien der Bundesregierung. Ab dem kommenden Samstag (5. Februar) wird die Sperrstunde von 22 Uhr auf Mitternacht verschoben, im Handel fällt die 2G-Pflicht.

Der Handelsverband begrüßt die heutige Entscheidung von Bürgermeister Michael Ludwig, die 2G-Regel im Wiener Handel ebenso wie in den anderen acht Bundesländern am 12. Februar zu beenden.

"Heute ist für uns ein Tag der Erleichterung, denn die evidenzbasierte wissenschaftliche Vernunft hat sich durchgesetzt. Endlich ist klar, dass der Einkauf mit FFP2-Maske sicher ist und der Handel künftig wieder für alle Menschen im Land da sein darf, unabhängig vom Impfstatus. Unsere Branche bekommt damit auch in Wien wieder Planungssicherheit und wird weiterhin alle Hygienevorgaben penibel einhalten. Mit dem 2G-Aus wird sich auch der Arbeitsalltag der zehntausenden Angestellten im Wiener Handel wieder normalisieren, sie müssen nicht länger Türsteher und Hilfspolizei spielen.", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer ersten Stellungnahme.

Restaurants und Cafes

Im Veranstaltungsbereich können wie in ganz Österreich ab 5. Februar statt 25 Personen wieder 50 ohne zugewiesene Sitzplätze zusammenkommen. Ab 12. Februar dürfen auch Ungeimpfte wieder in den Geschäften abseits des täglichen Bedarfs einkaufen. Konkret wird im Handel mit der Lockerung nur noch eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Auch Tests sind nicht notwendig, um einkaufen zu gehen.

Ab 19. Februar

In allen anderen Bundesländern darf man ab 19. Februar auch wieder mit einem gültigen Coronatest in Restaurants und Cafes. Denn dort gilt dann wieder 3G (geimpft, genesen oder getestet) statt 2G (geimpft oder genesen).