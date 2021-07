Darum geht dieses Wien-Foto aus 1928 viral

Eine alte Aufnahme aus dem Jahr 1928, das tanzende Besucher im Ottakringer Bad zeigt, geht derzeit viral.

Wer dachte, dass es in den Zwanzigern so heiß herging? Das Bild, das derzeit die Runde macht, sorgt für Staunen und Begeisterung in den sozialen Netzwerken. Während die Männer wenig Stoff anhaben und viel Haut zeigen, machen die Frauen einen deutlich züchtigeren Eindruck.

"Omg hätte mir jemand erzählt das die Männer 1928 Tanga getragen haben hätte ich es niemals geglaubt", schreibt eine Facebook-Userin unter dem Post. Bei den Frauen kommt der heiße Retrolook auf jeden Fall gut an – wer weißt, vielleicht sind die knappen Badehosen für Männer bald wieder im Trend.