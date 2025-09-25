"Decentral" als Ableger des Café Centrals feiert Eröffnung

Wiener Kaffeehauskultur trifft Aperitivo-Feeling: Mit feiner Patisserie, kreativen Drinks und prominenten Gästen eröffnete gestern das "Decentral" im Palais Harrach als Pop-up-Lokal des Café Central.

Ein feines Flying Buffet mit Köstlichkeiten aus der Café Central Patisserie, kühle Drinks und gute Vibes – das Opening-Event bot alles, was ein gelungener Auftakt braucht. Eine kurze Pause macht nämlich die berühmte Adresse Herrengasse 14 ab Frühjahr 2026: Das traditionsreiche "Café Central“ wird behutsam renoviert und ab Herbst 2026 wieder Gäste aus aller Welt begrüßen.

"Mit dem Decentral zeigen wir, wie lebendig Wiener Kaffeehauskultur sein kann. Vertraut und doch neu gedacht ist das Decentral im Palais Harrach (1., Freyung 3) ein Ort für spontane Auszeiten mitten in der City“, so Kay Fröhlich, Geschäftsführer von Palais Events, in seiner Begrüßung. Geöffnet ist jeweils von Dienstag bis Samstag zwischen 07.30 und 21-30 Uhr.

Geheimnisvolle "Bar Non Lieu“

Auf der Decentral-Karte stehen Signature-Kreationen wie das "Amandine Mandelcroissant“ oder die "Chic Schokotarte" ergänzt durch fein belegte Focaccias. Dazu gibt es klassische Kaffeespezialitäten ebenso wie moderne Flavoured Coffees und spritzige Drinks. Ein besonderes Highlight ist die geheimnisvolle "Bar Non Lieu“, ein intimer Rückzugsort mit Platz für nur zwei Gäste, inspiriert von Adolf Loos’ American Bar.

Katharina Sturm und Lisi Brandlmaier © Christian Jobst

Unter den zahlreichen geladenen Gästen waren auch bekannte Gesichter wie Birgit Wallner, Vorständin Verkehrsbüro; Maik Gruba (Geschäftsführer Eurotours); Jacqueline Pfeiffer (3 Haubenköchin); Wolfgang Fischer (DDSG Blue Danube); Kurt Mann (Der Mann); Lisi Brandlmaier (Genussexpertin); Jürgen Weißhäupl (Kulturmanager) oder Katharina Sturm (ORF). Für den passenden Sound sorgte DJ und Künstler Martin Markeli.