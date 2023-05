Deutscher stach mit Messer Obdachlosen (28) nieder

Ein 34-Jähriger drehte im Zuge eines Streits völlig durch und zog ein Messer.

Wien. Zu den blutigen Szenen kam es Samstagnacht in einer Notschlafstelle unweit des Landstraßer Gürtels im 3. Gemeindebezirk. Kurz vor Mitternacht gerieten ein Deutscher (34) und ein 28-Jähriger in Streit, weil einer der beiden die Freundin des anderen beleidigt haben soll. Die Angaben der Beteiligten widersprachen laut Polizei einander jedoch.

Im Zuge des Wortgefechts geriet der 34-Jährige so sehr in Rage, dass er mit einem Messer auf den Jüngeren losging und ihm mehrmals in den Rücken stach. Dabei erlitt der 28-Jährige mehrere Schnittverletzungen. Die Polizei und die Berufsrettung wurden alarmiert. Der 28-Jährige wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Die Beamten nahmen den Deutschen fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn aus.