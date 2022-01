Die geheimen Zahlen: So viele Geimpfte liegen auf Intensivstation

Die Impfung schützt auch die über 60-Jährigen stark. oe24 hat die Daten zu Hospitalisierungen in Wien.

„Was bringt die Impfung?“, wird immer wieder gefragt. Ein Blick in die Wiener Spitäler zeigt: offensichtlich viel.



In der Kalenderwoche zwei mussten in Wiens ­Intensivstationen nur zwei Covid-Patienten aufgenommen werden, die vollständig geimpft sind. In der ersten Jänner­woche waren es ebenfalls nur zwei.



