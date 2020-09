Schönwetter lockt in den Gastgarten, denn bei sommerlichen Temperaturen speist es sich am schönsten draußen.

Die Frage nach dem schönsten Gastgarten der Stadt ist schwer beantwortet, denn Schanigärten gibt es in Wien so einige. Wir haben ein paar der schönsten Gastgärten für Sie gefunden.

Schönbrunner Schlosspark, Kronprinzengarten, 1130 Wien

Mo - Fr 10 - 18 Uhr | Sa, So, Ft 9 - 18 Uhr

Die Landtmann´s Jausen Station ist inmitten der Parkanlage von Schönbrunn gelegen. Der schöne Pavillion lockt zum Essen im Grünen. Angeboten werden hausgemachte Mehlspeisen sowie verschiedenste Frühstücksgerichte. Außerdem kann man eine Brettljausen sowie regionale Schmankerln genießen. Der Gastgarten im Kronprinzenpark lädt zum Abschalten und Genießen ein.

Treitlstraße 2, 1040 Wien

Mo - Do 17 - 23 Uhr | Fr - So 15 - 23 Uhr

Das Heuer befindet sich direkt am Karlsplatz. Neben dem Restaurant mit Gastgarten, hat das Heuer auch eine Bar zu bieten. Die Top Location eignet sich perfekt, um an Sommertagen nach der Arbeit in gemütlicher Atmosphäre den Tag ausklingen zu lassen.

Mo - Fr 11:30 - 23 Uhr | Sa 9 - 23 Uhr | So 10 - 23 Uhr

Handelskai 343, 1020 Wien

Dieser Gastgarten ist direkt an der Donau gelegen. Bei romantischer Atmosphäre mit direktem Blick aufs Wasser und die Donau-City-Skyline können Wiener Spezialitäten, aber auch mediterrane Küche genossen werden. Erreichbar ist das Lokal von der U2 Station Donau Marina.

Amundsenstraße 10, 1170 Wien

Mo - So 11:00 - 23:00

Das Klee am Hanslteich ist am Rande Wiens gelegen. Die Lage mitten in der Natur direkt am Wasser sorgt für eine idyllische Atmosphäre. Hier kann man österreichische Klassiker, aber auch moderne und mediterrane Gerichte genießen. Das Preisniveau ist gehobener und auch die Wiener Schickeria findet sich gerne hier ein.

Franz Josefs Kai 2, 1010 Wien

Mo - So 8 - 23 Uhr

Die Terrasse des Cafés liegt direkt am Donaukanal und ist somit eine Erholungsinsel mitten in der Stadt. Ein besonderes Highlight sind die Frühstücksgerichte. Außerdem überzeugt das Café mit Süßspeisen aus der hauseigenen Patisserie, frischen Smoothies, hausgemachten Limonaden und selbst gebackenem Brot. Das Motto ist sehr zentral gelegen und von der U-Bahn Station Schwedenplatz direkt erreichbar.

Heeresmuseumstraße 1, 1030 Wien

Mo - So 11:30 - 23 Uhr

Einen rustikaleren Gastgarten findet man inmitten des Schweizergartens. Hier kann man Spezialitäten der Wiener und der steirischen Küche im Grünen genießen. Außerdem bietet sich nach dem Essen ein Spaziergang im Schweizergarten an. Hier lässt sich die Hektik der Großstadt vergessen .

Das bevorstehende Wochenende eignet sich perfekt für einen Ausflug in Wiens beliebteste Gastgärten.