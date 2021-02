Diese Demos legen am Wochenende wieder Wien lahm

An diesem Wochenende geht es wieder rund. Am Samstag und am Sonntag legen mehrere Demonstrationen wieder Wien lahm.

Auch an diesem Wochenende wird wieder demonstriert. Gleich am Samstag geht es gegen 13.30 Uhr am Wiener Ring los. Dort wollen Schüler gegen Abschiebungen protestieren. Der Demo-Zug wird über die Babenbergerstraße, den Platz der Menschenrechte, die Museumsstraße ziehen und am Ballhausplatz enden. Um 14.40 startet dabei aber schon die nächste Demonstration. Ein "Gedenkmarsch für alle Menschen auf der Flucht. Auch hier will die Menge vom Museumsplatz zum Ballhausplatz marschieren.

Zittern vor "Faschingsspaziergang" in Wiener City

Einen Tag später geht es wieder weiter. Diesen Sonntag um 14 Uhr könnte es in der Innenstadt wieder zu Szenen kommen wie bei der Corona-Leugner-Demo letzte Woche. Der Maria-Theresien-Platz ist der Treffpunkt für den geplanten „Faschingsspaziergang“.

Keine Anmeldung

Der große Unterschied zu letzter Woche: Die Demo wurde – bis zu ÖSTERREICH-Redaktionsschluss nicht bei der Polizei angemeldet: „Wir haben zwar bereits aus den sozialen Medien Kenntnisse erhalten, eine Versammlungsanzeige liegt uns jedoch noch nicht vor“, so die Wiener Polizei am Freitag.

Im Internet wird trotzdem schon Stimmung gemacht. Es soll laut mehreren Seiten der „größte Faschingsspaziergang, den die Welt je gesehen hat“ werden.

Polizeieinsatz

Unklar bleibt, wie die Wiener Polizei mit der Demo umgehen wird. Gerade nach der Kritik am Einsatz am vergangenen Sonntag. Was die Lage noch schwieriger macht: Es sind zusätzlich sechs legale Demos für den Sonntag angemeldet. Die brisanteste: Eine Autoblockade am Ring mit 1.800 Autos und Fahrrädern.

Corona-Demo als Kinder-Faschingsumzug getarnt

Nicht nur in Wien treiben die Corona-Leugner dieses Wochenende ihr Unwesen: Der im Internet angekündigte „Faschingsumzug für unsere Kinder“ am Samstag um 14 Uhr in Wiener Neustadt flog als getarnte Corona-Demo auf.

Laut der Polizei wurde die Veranstaltung offiziell mit dem Namen „Freies Österreich – Zum Schutz unserer Rechte“ als Demonstration angemeldet.

Demo erlaubt

Trotz dieses Täuschungsmanövers wird die Demo am Samstag legal stattfinden.

Polizei vorbereitet. Laut Angaben der Veranstalterin wird mit 1.500 Teilnehmern gerechnet. Die Polizei dazu gelassen: „Wir sind vor Ort und gut vorbereitet auf die Demo.“