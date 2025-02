Digitale Kunstwerke als kultiges Gaming-Erlebnis

Interaktive Kunst statt altbackener Vermittlung, darauf setzt das Belvedere mit "Art Leap".

Das Belvedere bringt mit "Art Leap" ein eigenes Spiel auf die digitale Plattform Roblox. Dafür wurden vier Gemälde aus der Sammlung detailgetreu nachempfunden und mit interaktiven Elementen bereichert. In der Testphase sei das Spiel bereits über 300.000 Mal gespielt und von 97 Prozent der Probanden als positiv bewertet worden.

In "Art Leap" tauchen Spielerinnen und Spieler etwa als Assistenten von Gustav Klimt oder als Gesandte Napoleons in die Bilderwelten ein und sollen Kunst so aus einer völlig neuen Perspektive erleben, wie es heißt. Als Kunstwerke, deren Hintergründe spielerisch erkundet werden können, wurden Gustav Klimts "Der Kuss", Jacques-Louis Davids "Napoleon am Großen St. Bernhard", Claude Monets "Der Koch" und Tina Blaus "Frühling im Prater" ausgewählt.

Das kostenlose Spiel wurde in Zusammenarbeit mit dem Gaming-Studio "Exclusible" entwickelt. Das Studio sei Experte darin, "Gen Z und Gen Alpha für Kunst und Kultur zu begeistern", heißt es in der offiziellen Aussendung heißt. "Durch Art Leap wird Kunst auf eine neue, zugängliche und vor allem unterhaltsame Weise erlebbar. Unser Ziel ist, mit dem Spiel vor allem junge Menschen für Kunst und Kultur zu begeistern", so Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere.