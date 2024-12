ALLES NEU: Donauwalzer-Revolution am Rathausplatz

Silvester ist der Auftakt zum Strauss-Jahr. Die Musik des Walzerkönigs wird nach Mitternacht von einem Staraufgebot in Wien neu interpretiert.

2025 wird der 200. Geburtstag von Johann Strauss gebührend begangen. Und so wird österreichweit das nahende Jubiläumsjahr mit dem Walzerkönig eingeläutet. Pünktlich zum Jahreswechsel startet Wien offiziell in das Johann-Strauss-Jahr: Am Rathausplatz dreht sich unmittelbar nach dem Verstummen der Pummerin alles um den Strauss'schen "Donauwalzer".

Donauwalzer bekommt ein aktuelles Update

Ankathie Koi und Max Mutzke werden am Rathausplatz nach Mitternacht ein außergewöhnliches Neuarrangement des Klassik-Gassenhauers von und mit Starpercussionist Martin Grubinger live performen - unterstützt von einer hundertköpfigen Superband und unter Verwendung eines Textes von Tex Rubinowitz.

Konzerthaus im Strauss-Fieber

Die ersten Töne des "Walzerkönigs" erklingen 2025 nach dem letzten Glockenschlag auch live im Wiener Konzerthaus.Dort präsentieren die Wiener Symphoniker mit Chefdirigent Petr Popelka im Rahmen der Silvestergala bereits zuvor einen bunten Strauß an Strauss-Hits. Darüber hinaus schlüpft Nikolaus Habjan als Kunstpfeifer in die Rollen der Adele und des Orlofsky aus der "Fledermaus" und entführt das Publikum in die Welt des Jahresregenten.