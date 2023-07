Drei Raubüberfälle in zwei Bezirken: Wiener Polizei ermittelt

Eine Serie von drei brutalen Raubüberfällen am Sonntag zwischen 5.30 und 21.50 Uhr in Wien-Alsergrund und in Wien-Favoriten beschäftigt derzeit die Wiener Polizei.

In allen drei Fällen wurden die stets männlichen Opfer von mehreren Tätern ausgeraubt. Von einem Zusammenhang zwischen den Vorfällen gehen die Ermittler jedoch derzeit nicht aus, hieß es von der Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage.

44-Jähriger bei Polterabend tödlich verunglückt

Zum ersten Überfall kam es laut Polizei gegen 5.30 Uhr bei der Spittelauer Lände. Dabei überfielen sieben Unbekannte einen 22-Jährigen. Einer der sieben Männer trat dem Opfer im Zuge des Überfalls gegen das Bein. Die Männer konnten mit einer Umhängetasche fliehen. Darin befand sich Bargeld, eine Bankomatkarte und Ausweise. Das Opfer blieb unverletzt. 25-Jährigen mit Messer bedroht und ausgeraubt Am Abend kam es schließlich gegen 20.00 Uhr am Wienerberg zu einem weiteren Raubüberfall auf einen 25-Jährigen durch drei Unbekannte. Einer von ihnen bedrohte den Mann dabei auch mit einem Messer. Daraufhin ergriffen sie mit Bargeld die Flucht. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Fast zwei Stunden später gegen 21.50 Uhr verpassten zwei Unbekannte einem 18-Jährigen am Hauptbahnhof Faustschläge und entrissen ihm seine Umhängetasche. Das Duo konnte fliehen. Der Jugendliche wurde von der Berufsrettung mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht. In seiner Tasche befanden sich ein Handy und zwei Ausweise.