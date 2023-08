Ukrainischer Unabhängigkeitstag: Burgtor erstrahlt in blau und gelb

Anlässlich des zweiten Unabhängigkeitstages der Ukraine erstrahlt das Äußere Burgtor in Wien heute in blau und gelb.

Bundeskanzler Karl Nehammer versicherte der Ukraine, die nunmehr seit über 1,5 Jahren gegen den russischen Angriffkrieg kämpft, weiterhin Solidarität. "Als sichtbares Zeichen dafür wird das Äußere Burgtor heute Abend in den Landesfarben der Ukraine blau & geld beleuchtet", so Nehammer via X (vormals Twitter). "Wir werden die Ukraine so lange wie nötig unterstützen", betonte auch Außenminister Alexander Schallenberg weitere Unterstützung für die Ukraine via X.

Am heutigen ukrainischen Unabhängigkeitstag zeigen wir unsere Solidarität mit dem ukrainischen Volk, das seit nunmehr über 1,5 Jahren um seine Heimat kämpft. Als sichtbares Zeichen dafür wird das Äußere Burgtor heute Abend in den Landesfarben der Ukraine blau & gelb beleuchtet. — Karl Nehammer (@karlnehammer) August 24, 2023

Auch andere Städte hatten bereits in der Vergangenheit ähnliche Aktionen. So färbten etwa Berlin und Paris zum Jahrestag der russischen Invasion ihre Wahrzeichen in den ukrainischen Landesfarben. In Brüssel färbte man Gebäude des Europäischen Parlaments in blau und geld.

© Getty Images ×

Brandenburger Tor: Das Wahrzeichen Berlins in blau und gelb.

© Getty Images ×

Der Eiffelturm in Paris wurde im Februar in blau und gelb gefärbt.