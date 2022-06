Fahrerflucht nach Crash mit Hund

Eine Kärntner Tierpflegerin, die in Wien lebt, wurde niedergefahren und einer ihrer Hunde schwer verletzt.

Wien. In der Nacht auf Dienstag gegen 22 Uhr war Nathalie Z. mit ihren drei Hunden An den Schanzen in der Donaustadt unterwegs – als plötzlich von hinten ein Auto um die Ecke gebogen kam. Der Fahrer, der viel zu schnell dran war, verriss den grauen Klein-Geländewagen und fuhr der Vetmed-Bediensteten über die Füße und ihrer Chihuahua-Hündin über die Vorderpfoten. Die anderen beiden Hunde waren an der Flex-Leine etwas entfernt.

Die kleine Suki erwischte es schlimm: Sie musste an den gebrochenen Pfoten operiert werden, eine Kralle fehlt, Hauttransplantationen sind nötig. Frauchchen Natalie erlitt „nur“ Prellungen: „Ich stand ja auf dem Feld, was das Überrollen abgefedert hat.“ Der Raser beging – wohl auf Geheiß – seiner beiden Beifahrerinnen („Fahr weiter! Schnell!“) Fahrerflucht. „Das Kennzeichen habe ich mir im Schock leider nicht gemerkt“, bedauert Nathalie. Und appelliert an den Lenker, sich zu melden. Auch Zeugen werden gesucht.