Familie mit 5 Kindern rettete sich im letzten Moment aus Feuerwohnung

Eine Familie mit 5 Kindern konnte unverletzt aus der Brandwohnung fliehen. Vier weitere Personen mussten mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.

Wien. Am Mittwoch kam es in einem Mehrparteienhaus in der Stuwerstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk zu einem Wohnungsbrand. Gegen 10:11 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Wien alarmiert. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoß brach im Vorraum aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Eine Familie mit fünf Kindern befand sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung, konnte diese jedoch unverletzt verlassen.

Da Rauch aus den Fenstern drang, verständigten Passanten die Feuerwehr. Durch das Feuer wurde die Wohnungstür zerstört, was zu einer massiven Verrauchung des Stiegenhauses führte. Die Feuerwehr rückte mit 38 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen an. Unter Atemschutz wurde eine Löschleitung über das Stiegenhaus gelegt, gleichzeitig sorgten Hochleistungslüfter für Belüftung.

Eine Person wurde vorsorglich mit einer Fluchtfiltermaske aus dem Gebäude gebracht. Vier weitere Personen machten im vierten Stock auf sich aufmerksam und wurden mittels Drehleiter gerettet. Der Einsatz konnte um 14:05 Uhr beendet werden. Für die betroffene Familie wurde eine Notunterkunft organisiert.