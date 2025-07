Radfahrer unter Laster sieben Meter mitgeschleift

Angaben von Unfallopfer und Lkw-Lenker gehen auseinander

Graz. Ein 49-jähriger Radfahrer ist Dienstagnachmittag in Graz von einem Lkw erfasst und vermutlich mehrere Meter mitgeschleift worden. Er wurde dabei schwer verletzt und von Passanten aus seiner Lage befreit. Rettungskräfte brachten ihn in das UKH Graz. Über den Hergang gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die Polizei bittet daher um Hinweise von möglichen Zeugen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Zu der Kollision kam es gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung Herrgottwiesgasse-Karlauergürtel. Der 49-Jährige gab an, dass er auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs war und an der Kreuzung geradeaus fahren wollte. Er habe bei Rotlicht an der Ampel angehalten. Der nachkommende Lkw sei dann plötzlich auf ihn aufgefahren. Er sei dadurch gestürzt, überrollt und etwa sieben Meter mitgeschleift worden.

Der 51-jährige Lkw-Lenker dagegen sagte zur Polizei, dass er keinen Radfahrer bemerkt habe. Er habe ebenfalls bei Rotlicht an der Kreuzung angehalten und wollte dann nach rechts abbiegen. Nach einigen Metern habe er ein Knirschen unter dem Lkw bemerkt und sei stehengeblieben. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Diese werden bei der Verkehrsinspektion Graz, unter der Telefonnummer 059 133/654110 entgegengenommen.