Feuerteufel fackelten Freibad in der Großfeldsiedlung ab

Ein gelegtes Feuer richtete große Schäden in einem beliebten Sommerbad an.

Wien. Die Feuerwehr war eigentlich von einem Flurbrand im Sommerbad der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf ausgegangen, doch dann ging alles blitzschnell. Buchstäblich in Windeseile breiteten sich die Flammen gegen Mitternacht aus, erreichten in kürzester Zeit auch den Kabinentrakt des beliebten Bades und richteten einen gewaltigen schaden an.

© Viyana Manset Haber ×

Halbe Kabinentrakt von Flammen zerstört

„Der Kabinentrakt ist zur Hälfte zerstört worden. Wir gehen von einem schaden von mindestens 700.000 Euro aus, sagte ein Sprecher von den Wiener Bädern. Unklar sei noch, ob das gesamte Gebäude aufgrund der Schäden abgerissen werden müsse. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes blieb von dem Inferno weitgehend verschont. Ob die Leitungen unbeschädigt blieben, muss noch untersucht werden.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

30 Feuerwehrleute kämpften rund eineinhalb Stunden gegen das Inferno an. Auch Stunden später hielten sie noch Brandwache in der Großfeldsiedlung.

Zur Brandursache hielt sich die Feuerwehr am Sonntag noch bedeckt, Ermittler des LKA waren vor Ort. Die Wiener Bäder aber gehen bislang von gezielter Brandstiftung aus.