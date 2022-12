Feuerwehr rettete Mann aus römischer Ausgrabung

Der Verletzte irrte in den fünf Meter tiefen Ruinen herum, als die Feuerwehr kam.

Wien. Ein Zeuge entdeckte den Mann am Dienstag gegen 5 Uhr morgens bei den Ausgrabungen am Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, irrte der verletzte Mann in rund fünf Metern Tiefe umher. Ein Feuerwehrmann konnte sich mithilfe eines Flaschenzuges und einer Drehleiter abseilen und den Betroffenen wieder hinaufbefördern. Ob der Mann sich selbst in diese missliche Lage gebracht hatte oder heruntergestürzt war, ist bis jetzt noch unklar. Bei dem Absturz wurde seine Hüfte geprellt. Eine medizinische Versorgung lehnte er nach dem Vorfall ab.