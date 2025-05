Film Festival am Rathausplatz startet in eine neue Ära

Das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz feiert sein 35-jähriges Bestehen und präsentiert sich dabei völlig neu. Im Sommer 2025 erwartet das Publikum nicht nur ein frisches Erscheinungsbild, sondern auch ein überarbeitetes Programm voller Emotionen, Kultur und Lebensfreude.

Wenn am 28. Juni der Startschuss fällt, zeigt sich das Film Festival am Wiener Rathausplatz von einer Seite, die man so noch nie gesehen hat. Die vertraute Kulisse wird durch fünf beeindruckende Skyliner geprägt. Diese großen, runden Überdachungen bieten Schutz vor Sonne und Regen und schaffen ein neues Gefühl von Offenheit. Die bisherige Tribüne wurde ersatzlos gestrichen, was Raum für ein innovatives Raumkonzept schafft.

Im Kinobereich entstehen neue Aufenthaltszonen, in denen sich Gastronomie und Filmgenuss fließend verbinden. Zum ersten Mal laden auch fünfzig der ikonischen „Vienas“ zum bequemen Verweilen ein. Der Rathausplatz verwandelt sich so in eine urbane Oase, in der Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über verweilen, genießen und Kultur erleben können.

"Geschenk der Stadt an ihre Menschen"

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nennt das Festival ein "Geschenk der Stadt an ihre Menschen". Für ihn steht fest, dass Kultur besonders dann ihre Kraft entfaltet, wenn sie allen offensteht. "Dass wir heuer das 35. Jubiläum feiern und dabei zugleich eine neue Ära einläuten, zeigt, wie lebendig, wandelbar und zukunftsgewandt diese Veranstaltung ist", so der Stadtchef.

Heuer wird das Filmprogramm erstmals nach einem klaren Wochenplan gestaltet. Der Montag steht im Zeichen der Klassik, während Dienstag und Mittwoch unterschiedlichste Musikgenres wie Musical, Jazz oder Rock bieten. An den Wochenenden übernehmen große Popstars und Opernproduktionen die Bühne. Der Sonntag schließlich gehört ganz der Oper, mit einem hochkarätigen Programm, das abermals in Kooperation mit der Wiener Staatsoper kuratiert wird.

Stars, Sounds und sommerliche Gefühle

Das Programm für 2025 liest sich wie ein musikalisches Best-of der letzten Jahrzehnte. Mit dabei sind Operngrößen wie Anna Netrebko und Nina Stemme sowie Legenden wie Bruce Springsteen oder Whitney Houston. Auch die junge Generation kommt auf ihre Kosten mit Stars wie Billie Eilish und Harry Styles. Die Bandbreite reicht von Verdis Macbeth bis hin zu Katy Perrys Pop-Feuerwerk.

Für Familien und Kinder gibt es jeden Freitag ein eigenes Nachmittagsprogramm mit Sportaktionen und Kinderopern. Am Sonntag lädt der Jazz Brunch zum musikalischen Flanieren ein und auch der neue Radiosender NOSTALGIE bringt den Sound der 80er und 90er auf den Platz. Songwriter-Sessions und Chorabende runden das Erlebnis ab und lassen jeden Tag aufs Neue zu einem besonderen werden.

Mit dieser neuen Ausrichtung zeigt das Film Festival, dass Wandel und Tradition Hand in Hand gehen können. Der Rathausplatz bleibt ein lebendiger Treffpunkt für alle, die Kultur in ihrer schönsten Form erleben möchten.