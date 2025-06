Frau (37) stirbt nach Sturz von Balkon: Lebenspartner festgenommen

Die Beamten fanden die regungslose Wienerin im Innenhof des Mehrparteienhauses.

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einem Gemeindebau in Wien-Penzing gerufen. Dort soll kurz zuvor eine 37-Jährige vom Balkon aus dem 6. Stock etliche Meter in die Tiefe gestürzt sein. Als die Beamten eintrafen, konnten sie die Österreicherin nur noch leblos im Innenhof am Boden liegend vorfinden.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen, konnte der Notarzt der Berufsrettung nur noch den Tod der Frau feststellen. In weiterer Folge wurde der Lebensgefährte der Toten, ein 48-jähriger Österreicher, vorläufig festgenommen. Er war in seiner Wohnung, als sich der Vorfall ereignete und befindet sich nun in polizeilicher Anhaltung.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Ob es sich um ein Gewaltdelikt handelt, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Aktuell werden Zeugen zu dem Vorfall befragt. Laut ersten Informationen soll es am selben Tag noch einen lautstarken Streit des Paares gegeben haben. Um was es dabei ging, ist unklar.

Weitere Infos folgen...