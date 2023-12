Frau starb bei Wohnungsbrand in Wien

Hausbewohner bemerkten den Rauch. Die Brandursache ist bisher noch unbekannt.

Ein Schwelbrand, der große Hitze verursacht hatte, kostete einer Frau in Wien das Leben. Das Feuer war in einem Zimmer einer Wohnung in der Mostgasse ausgebrochen.

Nachbarn hatten den Brand bemerkt und versucht die Türe aufzubrechen. Es war aber dermaßen heiß, dass sie es nicht schafften, zu der Frau zu gelangen.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Erst den Einsatzkräften war es gelungen die Bewohnerin zu bergen und ins Freie zu bringen. Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Die Frau verstarb noch vor Ort.

Andere Hausbewohner wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Stiegenhaus war stark verraucht und musste entlüftet werden. Warum das Feuer ausgebrochen war, muss noch ermittelt werden.