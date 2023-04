Frau stirbt bei Feuer-Inferno in ihrer Wohnung

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Wien-Favoriten kam eine Person ums Leben. Mehrere Hausbewohner wurden mit Drehleitern und Sprungkissen in Sicherheit gebracht.

Wien. Am Sonntag starb eine Frau bei einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in der Troststraße im 10. Bezirk. Die Feuerwehr konnte mehrere Hausbewohner über Drehleitern und Sprungkissen in Sicherheit bringen. Alarmstufe 2 ausgelöst Der Brand brach aus bisher ungeklärter Ursache in einem Zimmer einer Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienwohnhauses aus. Bereits vor der Ankunft der alarmierten Berufsfeuerwehr Wien hatte der Brand die gesamte Wohnung erfasst und über die Balkone auch die darüber liegenden Wohnungen bedroht. Von den erstankommenden Löschkräften wurde unverzüglich auf Alarmstufe 2 erhöht, wie die MA68 in einer Aussendung berichtet. Lesen Sie auch Großbrand mitten in Graz: Rösselmühle in Flammen Großeinsatz im Grazer Stadtbezirk Gries: Am Samstag stand die Rösselmühle in Flammen.

Wilde Verfolgungsjagd in Wien endet mit Unfall Der Fluchtversuch der Lenkerin (46) vor einer Verkehrskontrolle endete schließlich mit einem Unfall vor der Kreuzung Spittelauer Lände/Friedensbrücke. Zwei Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Mehrere Atemschutztrupps drangen in das Wohnhaus vor, bekämpften den Brand mit zwei Löschleitungen und brachten gefährdete Personen, die mit Fluchtfilterhauben ausgestattet wurden, ins Freie. Mit zwei weiteren Löschleitungen wurde von außen ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche verhindert, während gleichzeitig mit zwei Drehleitern und einem Sprungkissen mehrere Personen gerettet werden konnten. Wohnungsinhaberin der Brandwohnung verstarb Die Wohnungsinhaberin der Brandwohnung verstarb an der Einsatzstelle, berichtet die Berufsfeuerwehr Wien. In Summe konnten 22 Personen gerettet und der Berufsrettung Wien, die mit mehreren Teams und der Sondereinsatzgruppe vor Ort waren, übergeben werden. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzfahrzeugen und 72 Einsatzkräften vor Ort. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.