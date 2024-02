Der Mann soll gleich drei Opfer im Alter von 25 bis 39 Jahren attackiert und sie vom Weg weggezerrt haben. Dabei hat er sie zum Teil sogar mit einem Messer bedroht.

Die Polizei sucht einen Sexualstraftäter, der zwischen dem 29. Jänner und dem 13. Februar drei Frauen (25, 27, 39) im beliebten Erholungsgebiet Wienerberg attackiert hat. Danach soll er sie im Intimbereich berührt und vom Fußweg in versteckte Bereiche gezerrt haben. Dort habe er laut Polizei versucht, sie sexuell zu missbrauchen. In zwei Fällen habe er die Frauen sogar mit einem Cuttermesser bedroht.

Alle drei Opfer konnten sich losreißen und flüchten. Die 25-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Die Polizei geht von einem Serientäter aus. Das Gebiet wird derzeit sowohl von Zivil- als auch von Polizisten in Uniform vermehrt überwacht. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen auf Hochtouren. Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Wahrnehmungen bzw. sachdienliche Hinweise (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 zu melden.

Der Tatverdächitge wird wie folgt beschrieben:



 etwa 30-40 Jahre alt

 etwa 165 – 175 cm groß

 schlank

 vermutlich arabische Herkunft

 schwarze Haare

 dunkler Bart

 dicke Augenbrauen

 zumeist dunkel bekleidet