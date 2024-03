Im Anschluss an das Ländermatch Türkei gegen Österreich am späten Dienstagabend kam es am Praterstern zu einer Rauferei zwischen frustrierten türkischen Fans und einer Gruppe Syrer.

Wien. Der Grund für Schlägerei ist nach Angaben der Polizei noch unklar, dürfte aber mit der Laune türkischen Fußballfans nach dem Debakel im Happel-Stadion zu tun haben. Der Heimweg führte viele über den Praterstern, wo man aus der U 2 kommend zur U1 nach Favoriten umsteigt und wo man vielleicht eine kurze Pause einlegt, um sich bei einem Schnellimbiss ein spätes Frustnachmahl besorgt. Dabei gerieten die enttäuschten Fußballfans kurz vor 23 in der S-Bahn und U-Bahnhalle und schließlich vor dem Mäci auf eine Gruppe junger Syrer, die ihrerseits aus welchen Gründen auch immer auf Randale aus waren. Letztlich prügelten 17 Leute aufeinander ein. Fünf Männer erlitten Verletzungen. Laut Wiener Berufsrettung mussten vier davon ins Krankenhaus. © waymarking.com × Bereits beim Eintreffen der alarmierten Exekutive lag ein 22-jähriger Syrer mit einer mit einer blutenden Kopfwunde am Boden. Ein Austro-Türke wiederum klagte darüber, Verletzungen im Gesichtsbereich durch einen Pfefferspray erlitten zu haben. Zwei weitere Araber mussten mit unbestimmten Verletzungen auf Spitalsambulanz gebracht werden. Der genaue Sachverhalt muss noch ermittelt werden, weitere Erhebungen wegen des Raufhandels laufen.