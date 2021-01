Der Katastrophenzug der Rettung versorgte sechs Personen vor Ort.

Wien. Am Donnerstag um etwa 12.30 Uhr kam es zu einem Gas-Austritt in einer Wohnung in der Thimigasse in Wien-Währing. Ein 38-jähriger Mann starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Die Wiener Berufsrettung war mit einem Katastrophenzug vor Ort und versorgte insgesamt sechs Personen notfallmedizinisch – zwei mussten mit einer leichten Co-Vergiftung ins Spital gebracht werden.

