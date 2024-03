Gast mit Hausverbot brach in Vereinslokal ein

Dem Einbrecher wurde bereits vor der Tat Hausverbot erteilt.

Etwas skurrile Szenen haben sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht in einem Vereinslokal in Ottakring abgespielt. Ein Mitarbeiter soll die Polizei gerufen haben, weil plötzlich der Alarm losging und er zudem im hinteren Bereich des Lokals metallisches Krachen gehört hatte.

Im Zuge der Durchsuchung konnte ein Mann gestellt werden, welcher gerade aus dem Stiegenhaus flüchten wollte.

Der 26-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen. In den Räumlichkeiten entdeckten die Beamten diverse Einbruchswerkzeuge.

Es dürfte sich bei dem Einbrecher um einen ehemaligen Gast des Vereinslokals handeln. Denn schon zuvor wurde aufgrund aggressiven Verhaltens seinerseits ein Hausverbot ausgesprochen. Der 26-Jährige befindet sich in polizeilicher Gewahrsam.