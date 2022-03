Die Energiepreise steigen massiv und es kommt zu Teuerungen. In Wien sorgt derzeit ein satirischer Flyer für Aufsehen, der sich in der aktuellen Krise auf die Suche nach der Energieministerin macht.

Wien. Derzeit steigen die Energiekosten enorm und sorgen für Teuerungen. So drohen die massiv gestiegenen Energiepreise zu einer enormen Belastung für die österreichischen Haushalte zu werden. Die Einkommensverluste für einen Haushalt im heurigen liegen bei rund 400 Euro. 2023 wären es bei der angenommenen Preisentwicklungen rund 250 Euro im Vergleich zum Vorkrisen-Szenario. Das geht aus Berechnung des Centre of Economic Scenario Analysis and Research (CESAR) für das "NEOS Lab", dem Think Tank und Akademie von NEOS, hervor.

Energiekosten-Entlastungspaket

Nach Angaben von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) werde von der Regierung derzeit mit Hochdruck an einem geplanten, weiteren Energiekosten-Entlastungspaket gearbeitet. Es gehe um ein wirksames, zielgerichtetes Paket, das präsentiert werde, sobald es fertig sei. Der Gasmarkt sei an die Grenze der Rationalität gestoßen. Daher wolle man die Gasbevorratung auf neue Beine stellen, "damit wir geschützt in den nächsten Winter gehen", sagte Gewessler am Dienstag.

Der Bundesregierung sei das Problem der Teuerung sehr bewusst, daher habe es schon ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegeben, erinnerte die Ministerin in einem Pressegespräch zum Jahresprogramm 2022 des Klima- und Energiefonds. Das Maßnahmenpaket hatte ein Volumen von insgesamt 1,7 Mrd. Euro. Laut Gewessler bringt es Haushalten heuer bis zu 800 Euro Entlastung.

Kurzfristig, mit Blick auf den nächsten Winter, arbeite man an einer Diversifizierung der Lieferländer und an der Gasbevorratung. Längerfristig gehe es darum, die Energiewende voranzutreiben und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu beschleunigen.

''Gewessler gesucht'': Flyer sorgt für Lacher

Dem Urheber eines Gesucht-Flyers sind die Ankündigungen der Politik offenbar noch zu wenig. Der satirische Beitrag, der in Wien gesichtet wurde, sorgt bei Passanten derzeit für Lacher. "Gesucht! Hat irgendjemand die Energieministerin gesehen? Die Energiepreise explodieren und sie ist nicht auffindbar! Wir erleben derzeit die größte Energiekrise seit Jahrzehnten! Die Menschen und Unternehmen in Österreich brauchen dringend Unterstützung in dieser schweren Zeit", steht auf dem Aushang.

"Wir sind dringend auf der Suche nach der Energieministerin Leonore Gewessler. Sie wäre in der aktuellen Lage zuständig und könnte Entlastung schaffen. Falls sie irgendjemand gesehen hat, dann bitten wir um Hinweise zu ihrem Verbleib. Finderlohn: 1 nigelnagelneues Lastenfahrrad."