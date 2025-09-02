Grusel-Premieren bei Horror-Film-Festival Slash

Der Herbst naht und damit auch Wiens kultiges Horrorfilmfestival Slash. Am 18. September startet die bereits 16. Ausgabe des Genreschaulaufens, das auch heuer wieder bluttriefend daherkommt.

Den Auftakt des bis 28. September angesetzten Reigens macht die Österreichpremiere von Andreas Prohaskas neuem Finsterfilm "Welcome Home Baby" mit Julia Franz Richter, die im Gartenbaukino angesetzt ist. In den folgenden elf Tagen sind dann rund 40 Spielfilme zu sehen.

Florentina Holzinger in der Jury

Weltpremiere feiert etwa die Serienmördergroteske "Incomplete Chairs" des Japaners Kenichi Ugana, der ebenso persönlich nach Wien kommt wie das thailändische Regieduo Chalit Krileadmongkon und Pakphum Wongjinda für seinen Creaturehorror "Omukade". Im Rahmen der "Nacht der 1000 Messer" feiern etwa die Splatter-Comedy "Deathgasm II: Goremageddon" von Jason Howden oder die "Texas Chainsaw Massacre"-Abspaltung "Dolly" von Rod Blackhurst ihre Premieren. Dabei rittern heuer acht Filme um die Goldene Urne als Hauptpreis des Festivals, wobei sich unter anderen Performanceikone Florentina Holzinger in der Jury findet.

In einer großen Retrospektive widmet man sich genremäßigen Beispielen des 3D-Zeitalters wie "Friday the 13th - Part III" oder zeigt in der Sektion "Unearthed" restaurierte Klassiker wie George A. Romeros "Day of the Dead". Und neben dem eigentlichen Filmprogramm in den Festivalspielstätten Filmcasino, Metro Kinokulturhaus und Gartenbaukino ist traditionell auch ein umfangreiches Begleitprogramm angesetzt. Das belgische Musikduo Pornographie Exclusive ist mit dem Debütalbum "One-way Ticket to the Other Side" zu erleben, oder das Gesprächsformat "Nackt & Mutiert" mit Jörg Buttgereit und Christian Fuchs beschäftigt sich mit Begegnungen mit der dritten Dimension.