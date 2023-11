Hakenkreuz-Schmierereien: 24-Jähriger stellte sich

Der 24-Jährige soll zwei Autos mit Hakenkreuze beschmiert haben.

19 Fahrzeuge und zehn Gebäude hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Wien-Alsergrund und Wien-Währing mit einem roten Lackspray verunstaltet. Zwei Autos seien dabei auch mit einem Hakenkreuz beschmiert worden, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstagabend.

Eine Öffentlichkeitsfahndung wurde gestartet, wodurch in Folge ein anonymer Hinweis bei der Wiener Polizei einging. Am Freitagvormittag kam der mutmaßliche Täter, ein 24- jähriger österreichischer Staatsbürger freiwillig auf eine Polizeiinspektion in Wien und stellte sich. Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung vorläufig festgenommen.

Das Motiv ist derzeit unklar. Die Vernehmung ist noch ausständig.