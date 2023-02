''Heimliche'' Baum-Fällung in Wiener Park

Mehr Bäume gefällt als angekündigt. Grüne toben. MA 42 schweigt zur Causa.

Fünfhaus. „Heimlich“, jedoch nicht still und leise, wurden am Donnerstagmorgen in einer Nacht und Nebelaktion angekündigte Baumfällungen im Auer-Welsbach-Park weitergeführt, nachdem sie vorgestern gestoppt werden konnte. Nicht nur die Initiative Zukunft Stadtbaum ist entsetzt: „Die MA 42 (Wiener Stadtgärten) war gut vorbereitet: Schon um 6 Uhr in der Früh rückten elf Fahrzeuge mit sechs Hebebühnen an.“ Der stellvertretenden Bezirksvorsteher Haroun Moalla (Grüne) aus dem 15. Bezirk klagt: „Es wurden 13 Bäume gefällt. Mit sechs von Mittwoch sind das 21 Bäume. Zwei mehr als angekündigt.

Am Mittwochnachmittag verhinderte eine Anrainerin durch Umarmen das Fällen eines Baumes. Die Polizei rückte an. „Dieser Baum steht nicht mehr“ so Moalla. Es fehle an detaillierten Gutachten. Laut SPÖ-Bezirkschef Baurecht, seien Fällungen notwendig und Ersatzpflanzungen nach dem Wiener Baumgesetz folgen.Die MA 42 teilte mit: „Bei der letzten Baumkontrolle wurden von zertifizierten Sachverständigen bei 19 Bäumen festgestellt, dass sie entfernt werden müssen.“

Fraglich, weshalb zwei mehr als angekündigt. „Bäume werden ohne genaue Gutachten gefällt. Hier geht man den einfacheren Weg, erklärt den Baum für nicht erhaltungswürdig“, so die Stadtbaum-Initiative.