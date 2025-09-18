Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Heldenplatz wird zum Hotspot für Österreichs Sportstars
© APA/EVA MANHART

Tag des Sports

Heldenplatz wird zum Hotspot für Österreichs Sportstars

18.09.25, 11:04
Teilen

Am Samstag wird der historische Platz zwischen Wiener Hofburg, Volksgarten und Ring wieder zur großen Begegnungszone zwischen Österreichs Sportheldinnen und Sporthelden und ihren Fans.  

Von 10 bis 18 Uhr können beim "Tag des Sports" diverse Sportarten auf über 80 Mitmachstationen ausprobiert werden - Zeit für Selfies mit Olympiasiegern und Weltmeistern inklusive. Auch bei der 24. Auflage des Events ist der Eintritt frei.

Heldenplatz wird zum Hotspot für Österreichs Sportstars
© Michael Meindl

Ski-Stars wie Weltmeister Raphael Haaser haben sich ebenso angesagt wie Tennis-Shootingstar Lilli Tagger, Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson, Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova, die Synchronschwimm-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, Freestyler Matej Svancer sowie Eishockey-Cracks und Fußballer. Geheimtipp für alle Autogramm- und Selfie-Jäger: die Ehrungen und Awards ab 12.00 Uhr auf der Hauptbühne. Auf den Freiflächen warten unter den zahlreichen Angeboten Schmankerl wie eine mobile Skisprung-Schanze, eine 50 m lange Bob-Anschubbahn, ein Kletterturm, ein Bungee-Kran oder ein Padel-Tennis-Court mitten am Heldenplatz.

"Wir freuen uns auf ein einzigartiges Fest des Sports, ein Schaufenster für die Vielfalt und die Leidenschaft, die den Sport ausmachen. Neue Sportarten ausprobieren, Stars treffen und sich inspirieren lassen. Der Tag des Sports ist eine tolle Gelegenheit für die ganze Familie, gemeinsam die Freude an der Bewegung zu entdecken und zu feiern", erklärte Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden