Heldenplatz wird zum Hotspot für Österreichs Sportstars

Am Samstag wird der historische Platz zwischen Wiener Hofburg, Volksgarten und Ring wieder zur großen Begegnungszone zwischen Österreichs Sportheldinnen und Sporthelden und ihren Fans.

Von 10 bis 18 Uhr können beim "Tag des Sports" diverse Sportarten auf über 80 Mitmachstationen ausprobiert werden - Zeit für Selfies mit Olympiasiegern und Weltmeistern inklusive. Auch bei der 24. Auflage des Events ist der Eintritt frei.

© Michael Meindl

Ski-Stars wie Weltmeister Raphael Haaser haben sich ebenso angesagt wie Tennis-Shootingstar Lilli Tagger, Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson, Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova, die Synchronschwimm-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, Freestyler Matej Svancer sowie Eishockey-Cracks und Fußballer. Geheimtipp für alle Autogramm- und Selfie-Jäger: die Ehrungen und Awards ab 12.00 Uhr auf der Hauptbühne. Auf den Freiflächen warten unter den zahlreichen Angeboten Schmankerl wie eine mobile Skisprung-Schanze, eine 50 m lange Bob-Anschubbahn, ein Kletterturm, ein Bungee-Kran oder ein Padel-Tennis-Court mitten am Heldenplatz.

"Wir freuen uns auf ein einzigartiges Fest des Sports, ein Schaufenster für die Vielfalt und die Leidenschaft, die den Sport ausmachen. Neue Sportarten ausprobieren, Stars treffen und sich inspirieren lassen. Der Tag des Sports ist eine tolle Gelegenheit für die ganze Familie, gemeinsam die Freude an der Bewegung zu entdecken und zu feiern", erklärte Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.