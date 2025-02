Heute endet Einreichfrist für Wahlvorschläge

Nicht im Gemeinderat vertretene Parteien müssen Unterschriften sammeln für den Urnengang am 27. April.

In Wien endet am Freitag die Einreichfrist für die Wahlvorschläge für die Wien-Wahl am 27. April. Sowohl Wahlkreis- als auch Bezirkslisten müssen bis 13.00 Uhr bei der Behörde einlangen. Parteien, die nicht schon im Gemeinderat oder in den Bezirksparlamenten vertreten sind, müssen ausreichend Unterstützungserklärungen sammeln. Mindestens 100 Unterschriften werden auf Gemeindeebene für die jeweiligen Wahlkreise verlangt, 50 sind es pro Bezirk bei den Bezirksvertretungen.

Wer voraussichtlich auf den Stimmzetteln steht, soll bereits am späten Nachmittag bzw. am frühen Abend verkündet werden. Formal fixiert wird dies aber erst in den Tagen darauf. Denn die Wahlvorschläge müssen noch von der Stadtwahlbehörde und den Bezirkswahlbehörden geprüft werden.