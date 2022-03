Home Invasion: 72-Jährige schlägt Einbrecher in die Flucht

Die Frau habe den Mann angeschrien und er soll daraufhin geflüchtet sein.

Wien. Am Sonntag brach ein 24-Jähriger in eine Wohnung in Wien-Fünfhaus ein. Eine 72-Jährige habe um etwa 20.30 Uhr Geräusche in ihrem Vorzimmer gehört. Als sie nachsehen ging, soll sie auf einen Mann getroffen sein, der soeben die Wohnungstüre aufgebrochen haben soll, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die Frau habe den Mann angeschrien und er soll daraufhin geflüchtet sein. Beamte des Stadtpolizeikommandos konnten den Tatverdächtigen im Stiegenhaus festnehmen. Der Mann hatte versucht, sich in einer unversperrten Kammer zu verstecken.