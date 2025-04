Home-Invasion: Messer-Räuber kamen über Balkon

Der völlig unbescholtene Bewohner erlitt Stichwunden im Brust-, Arm- und Handbereich.

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Dienstag gegen 4 Uhr morgens in einer Wohnung in Simmering in der Nähe des Herderpark abgespielt. Dort verschafften sich unbekannte Räuber - entweder übers Dach oder eine andere Wohnung- über einen Balkon Zutritt zu einer Dachgeschosswohnung im 7. Stock.

Dort überraschten sie den schlafenden Bewohner und attackierten ihn brutal mit einem Messer. Der völlig unbescholtene Wiener erlitt Stich- und Schnittverletzungen im Brust-, Arm- und Handbereich. Dazu forderten sie den 37-Jährigen auf, ihm alle Wertgegenstände auszuhändigen.

Die Messer-Täter konnten 4.500 Euro, drei teure Uhren, darunter eine Rolex, und den Autoschlüssel des Bewohners erbeuten. Nach ihrem Raubzug flüchteten die Männer durch die Wohnungstüre in unbekannte Richtung flüchten. Das Opfer, welches stark blutend zurückblieb, rief Nachbarn zur Hilfe. Der 37-Jährige musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.

Täter aus Suchtmittelmilieu

Von den brutalen Angreifern fehlt bisher jede Spur, auch eine Sofortfahndung blieb erfolglos. Die Polizei vermutet allerdings, dass die Täter aus dem Suchtmittelmilieu kommen könnten. Denn in dem Neubau, in welchem sich die betroffene Wohnung befindet, sollen einige Bewohner dem Drogenmilieu zugeschrieben werden können.

Warum gerade der 37-Jährige Ziel einer Home-Invasion wurde, ist noch unklar. Es könnte sich um eine Verwechslung oder einfach einen "Coup auf gut Glück" handeln. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.